Maisie Williams sarà l’iconica Jordan nella serie sui Sex Pistol (Di martedì 12 gennaio 2021) Dal “Trono di spade” all’Inghilterra del Punk Rock che fece la storia. Maisie Williams saluta drasticamente il ruolo di Anya Stark per diventare Pamela Rooke. La giovane attrice inglese vestirà i panni della famosa modella nella serie di sei episodi dedicata a Steve Jones, l’iconico chitarrista dei Sex Pistol. Il memoir diretto da Danny Boyle si intitola “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol“. Arduo compito quello destinato a Maisie Williams. Pamela Rooke era, infatti, uno dei personaggi più in vista nella Londra di metà anni settanta. Divenne famosa per la sua privilegiata collaborazione con Vivienne Westwood e per aver partecipato più volte agli spettacoli della famosa band britannica protagonista della serie. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Dal “Trono di spade” all’Inghilterra del Punk Rock che fece la storia.saluta drasticamente il ruolo di Anya Stark per diventare Pamela Rooke. La giovane attrice inglese vestirà i panni della famosa modelladi sei episodi dedicata a Steve Jones, l’iconico chitarrista dei Sex. Il memoir diretto da Danny Boyle si intitola “Lonely Boy: Tales from a Sex“. Arduo compito quello destinato a. Pamela Rooke era, infatti, uno dei personaggi più in vistaLondra di metà anni settanta. Divenne famosa per la sua privilegiata collaborazione con Vivienne Westwood e per aver partecipato più volte agli spettacoli della famosa band britannica protagonista della. ...

3cinematographe : God Save the Queen! I Sex Pistols stanno per arrivare sul piccolo schermo con una serie prodotta e diretta dal regi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Maisie Williams nella serie biopic sui Sex Pistols diretta da Danny Boyle - bdsmfetishmilf : RT @Teleblogmag: Danny Boyle dirigerà una miniserie sui Sex Pistols - Teleblogmag : Danny Boyle dirigerà una miniserie sui Sex Pistols - MauroMonteriu : Non mi sembra che in questa prima decade del 2021 ci sia stata alcuna buona notizia. Fino ad ora almeno -

Ultime Notizie dalla rete : Maisie Williams Game of Thrones: le 5 scene più epiche in assoluto di Arya Stark Everyeye Serie TV Danny Boyle dirigerà una serie sui Sex Pistols

Danny Boyle sarà alla regia di una serie limitata basata sull’autobiografia di Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols. Il regista dirigerà e produrrà «Pistol», scritta dal suo collaboratore di lungo ...

Maisie Williams sarà l’iconica Jordan nella serie sui Sex Pistol

La nuova serie tv "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" vedrà tra i suoi protagonisti la star del "Trono di Spade" Maisie Williams ...

Danny Boyle sarà alla regia di una serie limitata basata sull’autobiografia di Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols. Il regista dirigerà e produrrà «Pistol», scritta dal suo collaboratore di lungo ...La nuova serie tv "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" vedrà tra i suoi protagonisti la star del "Trono di Spade" Maisie Williams ...