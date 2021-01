Maestra morta di malattia | il marito le dedica un libro con parole molto toccanti

(Di martedì 12 gennaio 2021) SAN SEVERINO MARCHE - Un volume di poesie per incorniciare un amore eterno e per ricordare la straordinaria figura di Cristina Giacanella, 64 anni, a lungo insegnante dell'Istituto comprensivo 'Tacchi ...

MOONVLIGHTS : @LOUISVMERCURY tw // morte - - - - - - - - - - - - - - è morta la maestra che mi insegnava all’asilo - BambolinaKay86 : Cosa dice Tommaso Mi è venuto il dubbio sia una messa in scena perché l'ultimo dell'anno mi ha chiesto questo Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Maestra morta

Il Tirreno

SAN SEVERINO MARCHE - Un volume di poesie per incorniciare un amore eterno e per ricordare la straordinaria figura di Cristina Giacanella, 64 anni, a lungo insegnante dell’Istituto ...“Pansa”. Dopo due o tre squilli di telefono il giornalista, scomparso il 12 gennaio dell’anno scorso a 85 anni, rispondeva con il suo vocione asciutto e cordiale. Non amava tanto i convenevoli ma si m ...