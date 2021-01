Made in Italy: cast e personaggi della fiction (Di martedì 12 gennaio 2021) Made in Italy arriva su Canale 5 il 13 gennaio con due grandi protagoniste: Margherita Buy nei panni di Rita Pasini e Greta Ferro in quelli di Irene Mastrangelo. Leggi su nospoiler (Di martedì 12 gennaio 2021)inarriva su Canale 5 il 13 gennaio con due grandi protagoniste: Margherita Buy nei panni di Rita Pasini e Greta Ferro in quelli di Irene Mastrangelo.

TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - Vivo_Azzurro : #MadeInItaly ???? ?? Manuel #Lazzari e Lorenzo #Pellegrini sono i migliori italiani della 17^ giornata di #SerieA sec… - ZZiliani : Le 20:14 del 4 ottobre, tre mesi e due giorni fa: con tanto di diretta tv, pubblico sugli spalti, interviste post (… - ildottormea : Brunello Cucinelli, uno dei testimonials del made in Italy, tra gli ultimi umbri coraggiosi di investire nella nost… - pietro_busacca : RT @TeresaBellanova: Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Conos… -