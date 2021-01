Lutto nel cinema | ha perso la sua battaglia con la malattia

Leggi su howtodofor

(Di martedì 12 gennaio 2021) E’ scomparsa Stacy Title, regista e sceneggiatrice americana nota per aver diretto il film horror The Bye Bye Man. Title che era affetta da SLA è morta lunedì all’età di 56 anni. #FOTO A FINE ARTICOLO Stacy Title nata New York il 21 febbraio 1964 debutta alla regia nel 1994 con il corto candidato all’Oscar Down on the Waterfront nel 1994 dove ha diretto il marito Jonathan Penner. Nel 1995 gira il suo primo lungometraggio, la crime-comedy Una cena quasi perfetta con Penner e Cameron Diaz in uno dei suoi primi ruoli. Seguiranno il crime-thriller Il Diavolo dentro (1999), una versione aggiornata dell’Amleto di Shakespeare con Penner, Jacqueline Bisset e Mary-Louise Parker e la commedia horror Hood of Horror (2006) con Snoop Dogg, un’antologia horror composta da tre racconti narrati dal Segugio Infernale. Title che prima della sua morte stava lavorando con il marito ad una ...