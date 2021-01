L’uomo d’acciaio/ Video, su Italia 1 il film con Henry Cavill nel ruolo di Superman (Di martedì 12 gennaio 2021) L’uomo d’acciaio in onda su Italia 1 oggi, 12 gennaio, alle 21.20. Nel cast Henry Cavill, Kevin Costner, Diane Lane, Russell Crowe, Amy Adams. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 12 gennaio 2021)in onda su1 oggi, 12 gennaio, alle 21.20. Nel cast, Kevin Costner, Diane Lane, Russell Crowe, Amy Adams.

PadfootBlack__ : raga ma stasera c’è l’uomo d’acciaio con quel figo di henry cavill - CorriereCitta : L'uomo d'acciaio, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, anticipazioni #luomodacciaio - CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 12 gennaio 2021 ? Il caso Spotlight, L'uomo d'acciaio o Gli intocca… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 12 gennaio 2021 ? Il caso Spotlight, L'uomo d'acciaio o Gli intocca… - LuciaMosca1 : (Il film fantasy stasera in TV: 'L'uomo d'acciaio' martedì 12 gennaio 2021) Segui su: La Notizia -… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo d’acciaio Recovery: bozza, investimento per Ex Ilva Taranto e acciaio verde Affaritaliani.it