Lunga vita al Conte-bis. Se la Cina tifa contro l’americano Renzi (Di martedì 12 gennaio 2021) Sembra il Quirinale e invece è la Città Proibita. Che ci fa sul Global Times, il quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, il richiamo di Sergio Mattarella sulla crisi del Conte-bis? Sfogliando il sito del più roboante megafono inglese di Xi Jinping ci si imbatte in un’agenzia Reuters: “Il Presidente italiano chiede ai partiti di approvare il Recovery Plan Ue prima della crisi”. È l’altolà del Colle recapitato a Matteo Renzi nel week end, con un messaggio tanto chiaro quanto perentorio: prima si mette una firma sul piano per i fondi europei, poi si pensa alla crisi, ai rimpasti e alle rese dei conti. “Mentre il presidente non ha il potere di impedire a Italia Viva di abbandonare la coalizione, può esercitare una moral suasion e il suo punto di vista sulle questioni politiche è spesso citato dai media locali”, recita l’agenzia. Non è insolito ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Sembra il Quirinale e invece è la Città Proibita. Che ci fa sul Global Times, il quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, il richiamo di Sergio Mattarella sulla crisi del-bis? Sfogliando il sito del più roboante megafono inglese di Xi Jinping ci si imbatte in un’agenzia Reuters: “Il Presidente italiano chiede ai partiti di approvare il Recovery Plan Ue prima della crisi”. È l’altolà del Colle recapitato a Matteonel week end, con un messaggio tanto chiaro quanto perentorio: prima si mette una firma sul piano per i fondi europei, poi si pensa alla crisi, ai rimpasti e alle rese dei conti. “Mentre il presidente non ha il potere di impedire a Italia Viva di abbandonare la coalizione, può esercitare una moral suasion e il suo punto di vista sulle questioni politiche è spesso citato dai media locali”, recita l’agenzia. Non è insolito ...

Claudia02883605 : RT @DiInnamorati: Chiunque abbia visitato almeno una volta nella vita il Colosseo, o abbia visto una sua fotografia, si sarà sicuramente ch… - MustErminea : RT @alycecappellaio: Per certi sogni ci vorrebbe una notte lunga tutta una vita. Cit. - FrancescaLupo15 : RT @JoeAmendolara: Hai dimenticato la RIVOLUZIONE CULTURALE. Si demoliscono dall'interno le basi della civiltà del Paese che si vuole conq… - yoshienlb : ci siamo conosciuti, il 18-02-20 alle 15:30, per la primissima volta, quando lui è venuto al mondo, con quel dolce… - finanza_com : Negozi vuoti. Un altro prevedibile tonfo. Come confermano i dati Istat. Lunga vita all'#ecommerce. News:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunga vita Lunga vita ai jeans: il licenziatario di Jeckerson vuole salvare il marchio Il Sole 24 ORE ENRICO RUGGERI/ “Covid? Governo è nel caos. I 15enni di oggi sono zombie perchè…”

Il cantautore milanese Enrico Ruggeri ha rilasciato una bella intervista al Quotidiano.net in cui ha affrontato la spinosa tematica covid ...

Insurrezione al Congresso Usa: le conseguenze della politicizzazione della vita?

A seguito degli straordinari eventi verificatesi il 6 gennaio a Washington le garanzie, i pesi e contrappesi che dovrebbero equilibrare i poteri, al fine di non abusarne, degli organi federali funzion ...

Il cantautore milanese Enrico Ruggeri ha rilasciato una bella intervista al Quotidiano.net in cui ha affrontato la spinosa tematica covid ...A seguito degli straordinari eventi verificatesi il 6 gennaio a Washington le garanzie, i pesi e contrappesi che dovrebbero equilibrare i poteri, al fine di non abusarne, degli organi federali funzion ...