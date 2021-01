L’ultimo Paradiso: il trailer del film con Scamarcio (Di martedì 12 gennaio 2021) Arrivano trailer ufficiale e prime immagini de L’ultimo Paradiso, film originale Netflix prodotto da Lebowski e Silver Productions, disponibile dal 5 febbraio sulla piattaforma streaming. Diretto da Rocco Ricciardulli e scritto dallo stesso regista insieme a Riccardo Scamarcio che è anche produttore. Chi sono i protagonisti de L’ultimo Paradiso ? L’ultimo Paradiso che vede come protagonisti principali Riccardo Scamarcio, Gaia Bermani Amaral, Antonio Gerardi e Valentina Cervi, è stato girato a Gravina, Bari e Trieste, per sette settimane di riprese. Sinossi Siamo nel 1958 in un piccolo paese del sud Italia. Ciccio (Riccardo Scamarcio) è un contadino di 40 anni. È sposato con Lucia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) Arrivanoufficiale e prime immagini deoriginale Netflix prodotto da Lebowski e Silver Productions, disponibile dal 5 febbraio sulla piattaforma streaming. Diretto da Rocco Ricciardulli e scritto dallo stesso regista insieme a Riccardoche è anche produttore. Chi sono i protagonisti deche vede come protagonisti principali Riccardo, Gaia Bermani Amaral, Antonio Gerardi e Valentina Cervi, è stato girato a Gravina, Bari e Trieste, per sette settimane di riprese. Sinossi Siamo nel 1958 in un piccolo paese del sud Italia. Ciccio (Riccardo) è un contadino di 40 anni. È sposato con Lucia ...

NetflixIT : Chi semina spine non può camminare scalzo. Il 5 febbraio è in arrivo L’ultimo paradiso con Riccardo Scamarcio, trat… - fisco24_info : Scamarcio contadino ribelle ne L'ultimo Paradiso: Su Netflix dal 5 febbraio il film con la Cervi e Bermani Amaral - MontiFrancy82 : L’Ultimo Paradiso: il trailer del film di Rocco Ricciardulli con #RiccardoScamarcio, su @NetflixIT dal 5 febbraio - SMSNEWSOFFICIAL : L’Ultimo Paradiso: il trailer del film di Rocco Ricciardulli con #RiccardoScamarcio, su @NetflixIT dal 5 febbraio - NoSpoiler3 : In un piccolo paesino del sud d'Italia, Ciccio lotta per un amore proibito e per un futuro migliore.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo Paradiso Goa si ribella: «Il nostro paradiso minacciato dalla lobby del carbone» Corriere della Sera