L’ultima vittoria di Putin: contatti per vendere anche ai Paesi europei il vaccino Sputnik V (Di martedì 12 gennaio 2021) Ricordate quando scienziaiti e giornali europei esprimevano perplessità sul vaccino russo Sputnik V? Dopo che il vaccino di Putin è già stato distribuito in Argentina, India, Messico e in altre nazioni, anche l’Ema, l’oganismo medico europeo, con la solita lentezza, ha avviato i primi contatti con Mosca. « La compagnia – ha spiegato questa mattina un portavoce della Commissione europea – non ha ancora presentato una richiesta per l’autorizzazione alla commercializzazione» all’interno dell’Unione europea, ma si tratta piuttosto di contatti «esplorativi». Il vaccino Sputnik distribuito anche in India e in America Latina In Russia, la campagna di vaccinazione nazionale con il preparato sperimentale è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Ricordate quando scienziaiti e giornaliesprimevano perplessità sulrussoV? Dopo che ildiè già stato distribuito in Argentina, India, Messico e in altre nazioni,l’Ema, l’oganismo medico europeo, con la solita lentezza, ha avviato i primicon Mosca. « La compagnia – ha spiegato questa mattina un portavoce della Commissione europea – non ha ancora presentato una richiesta per l’autorizzazione alla commercializzazione» all’interno dell’Unione europea, ma si tratta piuttosto di«esplorativi». Ildistribuitoin India e in America Latina In Russia, la campagna di vaccinazione nazionale con il preparato sperimentale è ...

