L’Ue guarda allo Sputnik. Bruxelles annuncia: «Aperti contatti esplorativi per il vacccino russo» (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella corsa all’autorizzazione europea ora potrebbe aggiungersi anche il vaccino anti Covid russo Sputnik V. La notizia è arrivata dal portavoce della Commissione europea che parlando di Ema, l’ente regolatore per il farmaco, ha informato di contatti in corso con l’azienda produttrice della formula russa. «La compagnia non ha ancora presentato una richiesta per l’autorizzazione alla commercializzazione» ha chiarito Bruxelles, «ma l’Ema è in contatti esploratori con la casa russa». Dopo le non poche polemiche attraversate nel corso di tutta la sperimentazione, ora il vaccino russo potrebbe unirsi, insieme ad Astrazeneca, ai candidati ufficiali per il via libera. Lo scorso novembre l’Istituto di ricerca russo Gamaleya aveva riportato la percentuale di efficacia di ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella corsa all’autorizzazione europea ora potrebbe aggiungersi anche il vaccino anti CovidV. La notizia è arrivata dal portavoce della Commissione europea che parlando di Ema, l’ente regolatore per il farmaco, ha informato diin corso con l’azienda produttrice della formula russa. «La compagnia non ha ancora presentato una richiesta per l’autorizzazione alla commercializzazione» ha chiarito, «ma l’Ema è inesploratori con la casa russa». Dopo le non poche polemiche attraversate nel corso di tutta la sperimentazione, ora il vaccinopotrebbe unirsi, insieme ad Astrazeneca, ai candidati ufficiali per il via libera. Lo scorso novembre l’Istituto di ricercaGamaleya aveva riportato la percentuale di efficacia di ...

Notiziedi_it : L’Ue guarda allo Sputnik. Bruxelles annuncia: «Aperti contatti esplorativi per il vacccino russo» - Einhell79 : @M_windu_ @borghi_claudio @donatellabc Guarda da quando è stata aumentata le case di tutti gli italiani hanno perso… - Titti14760140 : RT @lupecchioli: Ma guarda guarda guarda, ma non mi dire non mi dire non mi dire, chi l'avrebbe mai creduto che la UE notoriamente così buo… - sherpa810 : RT @lupecchioli: Ma guarda guarda guarda, ma non mi dire non mi dire non mi dire, chi l'avrebbe mai creduto che la UE notoriamente così buo… - alessia_smile6 : RT @lupecchioli: Ma guarda guarda guarda, ma non mi dire non mi dire non mi dire, chi l'avrebbe mai creduto che la UE notoriamente così buo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue guarda Trading online, queste le trappole da evitare a tutti i costi secondo i consulenti finanziari di SoldiExpert SCF Fortune Italia