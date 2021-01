Lo stop&go snerva baristi e ristoratori: 'Siamo esasperati. E senza asporto dopo le 18 è la fine' (Di martedì 12 gennaio 2021) PESARO - Il caffè finalmente sorseggiato al bancone del bar o dietro un comodo tavolino soddisfa i clienti, ma i gestori vedono nero. 'Se ci tolgono anche l'asporto dopo le 18, andiamo ancora più in ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 12 gennaio 2021) PESARO - Il caffè finalmente sorseggiato al bancone del bar o dietro un comodo tavolino soddisfa i clienti, ma i gestori vedono nero. 'Se ci tolgono anche l'le 18, andiamo ancora più in ...

Ultime Notizie dalla rete : stop&go snerva Rugby; stop ai tornei europei per club ANSA Nuova Europa Nuovo Dpcm anti-Covid, a pagare le spese del rialzo dei contagi sono ancora bar e ristoranti: stop asporto dalle 18

Rispetto a una situazione che si è evoluta in maniera così veloce, il ministero della Salute ha messo in campo il nuovo Piano pandemico 2021-2023 che tocca i punti salienti della prevenzione del Covid ...

Sblocco licenziamenti e stop Cig, i sindacati: "Proroghe necessarie, ma servono riforme. Sarà un 2021 molto complicato"

Il 2021 si apre con uno scenario non diverso da quello dell'anno passato con il paese che attraversa una crisi economica tra le più pesanti. Ne abbiamo parlato con i segretari regionali di Cgil, Cisl ...

