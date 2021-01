Lo spettacolo dell'alba rosa a Milano: le foto inondano i social (Di martedì 12 gennaio 2021) si è svegliata il 12 gennaio avvolta dai colori di un'alba spettacolare . Il rosa acceso e il viola del cielo hanno incantato tanti milanesi che si sono precipitati a tirare fuori gli smartphone per ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) si è svegliata il 12 gennaio avvolta dai colori di un'spettacolare . Ilacceso e il viola del cielo hanno incantato tanti milanesi che si sono precipitati a tirare fuori gli smartphone per ...

Ultime Notizie dalla rete : spettacolo dell Milano, lo spettacolo dell'alba rosa oggi martedì 12 gennaio MilanoToday Cento anni fa nasceva Leonardo Sciascia…

Cento anni fa (Racalmuto, 8 gennaio 1921) nasceva Leonardo Sciascia. Spesso, in questi anni, è capitato di domandarci quale sarebbe stato il suo giudizio, quali riflessioni avrebbe espresso. Di sicuro ...

Diocesi Savona-Noli: saltano gli appuntamenti ecumenici e interreligiosi di gennaio

Causa pandemia, niente iniziative di incontro nella Settimana per l’Unità dei cristiani. Non si svolgerà nemmeno la Giornata per lo sviluppo del dialogo fra cattolici ed ebrei ...

