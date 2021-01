Lo sciamano di Capitol Hill rifiuta il cibo da quando è stato arrestato. "Mangia solo bio" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Jacob Anthony Chansley, noto come Jake Angeli, lo sciamano della setta complottista QAnon , uno degli assalitori al Congresso di Capitol Hill , non vuole Mangiare da quando è stato arrestato sabato ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Jacob Anthony Chansley, noto come Jake Angeli, lodella setta complottista QAnon , uno degli assalitori al Congresso di, non vuolere daarresabato ...

RaiNews : A una settimana dall'assalto al Congresso, il corrispondente Rai Antonio Di Bella rivede il film di quelle ore - SkyTG24 : Usa, arrestato Jake Angeli, lo 'sciamano' di Capitol Hill - Agenzia_Ansa : Arrestato Jake, 'lo sciamano' di #CapitolHill #ANSA - MarcoLodi78 : RT @Iperbole_: Parla la madre dello 'sciamano' arrestato dopo gli scontri a Capitol Hill: 'Mio figlio sta male fisicamente: in carcere non… - Massimo131261 : RT @ci_tiziana: La mamma dello sciamano arrestato per l'assalto a Capitol Hill lancia appelli perché la creaturina in carcere non mangia in… -