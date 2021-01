LIVE VOLLEY Piacenza-Modena 0-2 (33-35; 15-25; 16-20), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di martedì 12 gennaio 2021) Gas Sales Bluenergy Piacenza e Leo Shoes Modena si sfidano nel recupero della sesta giornata di ritorno di Superlega 2020/2021. Piacenza torna sul campo di casa dopo il bel successo ottenuto contro Vibo Valentia, mentre i Canarini di coach Giani sono reduci dal netto successo casalingo contro Padova. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Gas Sales Bluenergy Piacenza – Leo Shoes Modena 0-2 (33-35; 15-25; 16-20) ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Gas Sales Bluenergye Leo Shoessi sfidano nel recupero della sesta giornata di ritorno ditorna sul campo di casa dopo il bel successo ottenuto contro Vibo Valentia, mentre i Canarini di coach Giani sono reduci dal netto successo casalingo contro Padova. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAAGGIORNA LAGas Sales Bluenergy– Leo Shoes0-2 (33-35; 15-25; 16-20) ...

zazoomblog : LIVE VOLLEY Piacenza-Modena 0-1 (33-35; 3-6) Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Piacenza-Modena… - PiacenzaSera : Piacenza-Modena in campo al PalaBanca nel recupero DIRETTA - GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – LEO SHOES MODENA… - chibiaki331 : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per i nostri campioni in vista del match delle 19.30: segui la cronaca live della gar… - bbabbibbooo : RT @PowervolleyMI: ?? l ATTACCO A RETE Attacco a rete per i nostri campioni in vista del match delle 19.30: segui la cronaca live della gar… - infoitsport : LIVE VOLLEY Ravenna-Perugia 0-2 (21-25, 21-25, 2-3), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY LIVE VOLLEY Piacenza-Modena 0-2 (33-35; 15-25; 13-18), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA Sportface.it La guida a Itas Trentino-Kioene Padova delle ore 19

Foto di Marco Trabalza. L’Itas Trentino torna in campo alla BLM Group Arena nella serata di mercoledì 13 gennaio per disputare con la Kioene Padova il recupero della dodicesima giornata di SuperLega C ...

LIVE Gas Sales Bluenergy, scontro che vale doppio con Modena

Gas Sales Bluenergy e Modena in campo per recuperare la gara non disputata il 3 gennaio, quando un problema strutturale al PalaBanca portò al rinvio della partita. In palio ci sono punti fondamentali, ...

Foto di Marco Trabalza. L’Itas Trentino torna in campo alla BLM Group Arena nella serata di mercoledì 13 gennaio per disputare con la Kioene Padova il recupero della dodicesima giornata di SuperLega C ...Gas Sales Bluenergy e Modena in campo per recuperare la gara non disputata il 3 gennaio, quando un problema strutturale al PalaBanca portò al rinvio della partita. In palio ci sono punti fondamentali, ...