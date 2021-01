LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Vlhova e Shiffrin favorite, ma Gisin e Liensberger sono in agguato (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti dell’Italia a Flachau – Le convocate azzurre per la gara odierna – La presentazione della gara – Programma e tv della gara Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom in notturna di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. La gara tra i pali stretti scatterà alle ore 18.00 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 20.45 e ci regalerà il consueto grande spettacolo, aiutato dalla luce dei riflettori. Sulla pista intitolata all’ero locale, Hermann Maier, vedremo una nuova sfida in Slalom con Petra Vlhova che vuole fare nuovamente la voce grossa, dopo il successo conquistato a Zagabria. La ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI precedenti dell’Italia a– Le convocate azzurre per la gara odierna – La presentazione della gara – Programma e tv della gara Buonasera e benvenuti alladelloin notturna di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021. La gara tra i pali stretti scatterà alle ore 18.00 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 20.45 e ci regalerà il consueto grande spettacolo, aiutato dalla luce dei riflettori. Sulla pista intitolata all’ero locale, Hermann Maier, vedremo una nuova sfida incon Petrache vuole fare nuovamente la voce grossa, dopo il successo conquistato a Zagabria. La ...

