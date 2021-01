LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Shiffrin vuole tornare al successo. Che recupero Meillard! Gulli, rimonta sfumata (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.12: E’ quarta la ceca Dubovska che limita i danni nel finale rispetto a chi l’ha preceduta ma chiude comunque con 34 centesimi di ritardo. Ora Rast 21.11: Dubovska ha 51 centesimi di vantaggio all’intermedio 21.11: Tra poco Dubovska 21.09: Tutte uguali le discese delle ultime atlete: anche la norvegese Stjernesund perde tanto nella parte conclusiva ed è 13ma a 1?09 21.08: All’intermedio Stjernesund ha un vantaggio di 29 centesimi 21.07: Continua a perdere anche nella seconda parte la norvegese Holtmann che conclude al decimo posto a 93 centesimi dalla svizzera. Adesso c’è anche qualche solco che si paga soprattutto nella seconda parte. Ora tocca a Stjernesund 21.06: All’intermedio Holtmann ha 15 centesimi di vantaggio 21.05: Grave errore per Slokar dopo l’intermedio: perde linea e tempo e chiude nona a 9 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.12: E’ quarta la ceca Dubovska che limita i danni nel finale rispetto a chi l’ha preceduta ma chiude comunque con 34 centesimi di ritardo. Ora Rast 21.11: Dubovska ha 51 centesimi di vantaggio all’intermedio 21.11: Tra poco Dubovska 21.09: Tutte uguali le discese delle ultime atlete: anche la norvegese Stjernesund perde tanto nella parte conclusiva ed è 13ma a 1?09 21.08: All’intermedio Stjernesund ha un vantaggio di 29 centesimi 21.07: Continua a perdere anche nella seconda parte la norvegese Holtmann che conclude al decimo posto a 93 centesimi dalla svizzera. Adesso c’è anche qualche solco che si paga soprattutto nella seconda parte. Ora tocca a Stjernesund 21.06: All’intermedio Holtmann ha 15 centesimi di vantaggio 21.05: Grave errore per Slokar dopo l’intermedio: perde linea e tempo e chiude nona a 9 ...

