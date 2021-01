LIVE Olimpia Milano-Valencia, Eurolega basket in DIRETTA: sfida diretta quasi decisiva per i play-off (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE La presentazione Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla diretta LIVE del match valevole per il 19° turno di Eurolega, con di fronte Olimpia Milano e Valencia basket. Un’autentica odissea, quella che l’Olimpia ha vissuto negli ultimi giorni: dopo l’impresa di Madrid contro il Real, gli uomini di Ettore Messina si sono trovati bloccati nella neve nella capitale spagnola (che ha sofferto numerosissimi disagi). In seguito a ciò, è passata proprio da Valencia per poter tornare in Italia; nel frattempo è stato rinviato alla settimana prossima il match di campionato contro la Vanoli Cremona. Con il ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match valevole per il 19° turno di, con di fronte. Un’autentica odissea, quella che l’ha vissuto negli ultimi giorni: dopo l’impresa di Madrid contro il Real, gli uomini di Ettore Messina si sono trovati bloccati nella neve nella capitale spagnola (che ha sofferto numerosissimi disagi). In seguito a ciò, è passata proprio daper poter tornare in Italia; nel frattempo è stato rinviato alla settimana prossima il match di campionato contro la Vanoli Cremona. Con il ...

