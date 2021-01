LIVE – Olimpia Milano-Valencia 58-36, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 12 gennaio 2021) AX Armani Exchange Milano e Valencia si sfidano nella 19° giornata della regular season dell’Eurolega 2020/2021. Scontro diretto in ottima playoff, l’Olimpia a parità di vittorie ha una sconfitta in meno, avendo disputato anche una gara in meno rispetto ai rivali. Dopo la vittoria di Madrid, i biancorossi vogliono provare a dar seguito alla loro striscia. Martedì 12 gennaio alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Valencia 58-36 22? – Leday e Punter inaugurano il nuovo parziale incrementando il vantaggio dell’Olimpia. 58-36. 21? – Si riparte! FINE PRIMO TEMPO (54-36) 20? ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) AX Armani Exchangesi sfidano nella 19° giornata della regular season dell’. Scontro diretto in ottima playoff, l’a parità di vittorie ha una sconfitta in meno, avendo disputato anche una gara in meno rispetto ai rivali. Dopo la vittoria di Madrid, i biancorossi vogliono provare a dar seguito alla loro striscia. Martedì 12 gennaio alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LA58-36 22? – Leday e Punter inaugurano il nuovo parziale incrementando il vantaggio dell’. 58-36. 21? – Si riparte! FINE PRIMO TEMPO (54-36) 20? ...

