LIVE Olimpia Milano-Valencia 54-36, Eurolega basket in DIRETTA: inizia il terzo quarto (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-46 Tripla frontale di Kalinic. 65-43 Datome ancora, dall’angolo sull’assist di Moraschini! Questa sera Gigi sbaglia una volta, ma di sicuro non due. 62-43 Williams batte Delaney, si gira e segna. 62-41 Transizione da palla recuperata (miracolosamente) del Valencia, è Kalinic che appoggia. 62-39 1/2 Sastre. Parte Sastre dal alleggio, Moraschini commette fallo, a dire degli arbitri, con due liberi, che per la verità sono un po’ dubbi. 62-38 Realizza l’aggiuntivo Delaney. 61-38 ALTRO GIOCO DA QUATTRO! Stavolta è opera di Delaney, è Sastre che lo tocca fatalmente. 58-398 2/3 Williams. LeDay si avvicina un po’ troppo a Williams sulla tripla, colpendolo: sono tre liberi. 58-36 Arresto dalla zona della lunetta di Punter e tiro che si deposita nel canestro. 56-36 LA LINEA DI FONDO CON SCHIACCIATA DI ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-46 Tripla frontale di Kalinic. 65-43 Datome ancora, dall’angolo sull’assist di Moraschini! Questa sera Gigi sbaglia una volta, ma di sicuro non due. 62-43 Williams batte Delaney, si gira e segna. 62-41 Transizione da palla recuperata (miracolosamente) del, è Kalinic che appoggia. 62-39 1/2 Sastre. Parte Sastre dal alleggio, Moraschini commette fallo, a dire degli arbitri, con due liberi, che per la verità sono un po’ dubbi. 62-38 Realizza l’aggiuntivo Delaney. 61-38 ALTRO GIOCO DA QUATTRO! Stavolta è opera di Delaney, è Sastre che lo tocca fatalmente. 58-398 2/3 Williams. LeDay si avvicina un po’ troppo a Williams sulla tripla, colpendolo: sono tre liberi. 58-36 Arresto dalla zona della lunetta di Punter e tiro che si deposita nel canestro. 56-36 LA LINEA DI FONDO CON SCHIACCIATA DI ...

