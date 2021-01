LIVE Milan-Torino | Coppa Italia calcio in DIRETTA | va in scena la rivincita del match di Serie A

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladivalido per gli ottavi di finale di. A San Siro, nelladeldi qualche giorno fa che ha visto gli uomini di Pioli battere per 2-0 quelli di Giampaolo, si sfidano rossoneri e granata. Chi passerà il turno andando a prenotare un posto nei quarti di finale, contro la vincente deltra Fiorentina e Inter? La parola al campo, unico giudice supremo come si dice in questi casi. Il, capolista inA, sembra volersi prendere anche questa qualificazione, ilperò, ferito e in una posizione di ...