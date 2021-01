LIVE Milan-Torino 0-0, Coppa Italia calcio in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto d’ora. I granata ricorrono a Belotti (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Contropiede del Milan: Hauge sbaglia nell’imbucata per un Theo Hernandez lanciato nello spazio. 76? Calhanoglu riceve in area, riesce a smarcarsi con un bella finta, prova il destro a incrociare, ma Milinkovic-Savic riesce a respingere in qualche modo. 75? Si entra nell’ultimo quarto d’ora dei tempi regolamentari. 72? Intanto, dalla panchina, viene espulso – per proteste – Gigio Donnarumma: il portierone del Milan, che oggi era a disposizione, viene allontanato. 70? LEAO E MILINKOVIC-SAVIC vengono a contatto nell’area dei piemontesi dopo che il portiere dei granata difetta nel controllo del pallone a seguito di un pericoloso retropassaggio: l’arbitro valuta il corpo a corpo senza ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Contropiede del: Hauge sbaglia nell’imbucata per un Theo Hernandez lanciato nello spazio. 76? Calhanoglu riceve in area, riesce a smarcarsi con un bella finta, prova il destro a incrociare, ma Milinkovic-Savic riesce a respingere in qualche modo. 75? Sidei tempi regolamentari. 72? Intanto, dalla panchina, viene espulso – per proteste – Gigio Donnarumma: il portierone del, che oggi era a disposizione, viene allontanato. 70? LEAO E MILINKOVIC-SAVIC vengono a contatto nell’area dei piemontesi dopo che il portiere deidifetta nel controllo del pallone a seguito di un pericoloso retropassaggio: l’arbitro valuta il corpo a corpo senza ...

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - JuventusTV : 30 ?minuti a #MilanJuve! Aspettiamola insieme! - sportli26181512 : Milan-Torino, la MOVIOLA LIVE: Leao cade in area, proteste rossonere. Espulso Donnarumma dalla panchina: Parte da S… - fanpage : #MilanTorino, segui il match in diretta - zazoomblog : LIVE Milan-Torino 0-0 Coppa Italia calcio in DIRETTA: primo quarto d’ora avaro di emozioni. Il match fatica a decol… -