LIVE Milan-Torino 0-0 | Coppa Italia calcio in DIRETTA | Milan vicinissimo al gol del vantaggio prima con Calabria e poi con Dalot

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? Altri due cambi nel: fuorie Musacchio, dentro Kessiè e Theo Hernandez. 62? Continua a spingere il. Hauge ci prova con l’intero a giro: Milinkovic-Savic lo aspetta al varco bloccando. 60? Scocca l’ora di gioco, ma sugli sviluppi del corner successivo al palo non succede nulla. Ilriesce a salvarsi. 59? PALO DI! Il numero 2 delgira al volo il cross di, ma la sua conclusione viene deviata da Ansaldi. 57? CLAMOROSA OCCASIONE NON CONCRETIZZATA DALa calciare addosso al portiere del...