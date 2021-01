LIVE Milan-Torino 0-0 | Coppa Italia calcio in DIRETTA | Leao va subito vicinissimo al gol del vantaggio per i rossoneri

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50?SI DIVORA UN GOL CLAMOROSO SOLO DAVANTI AL PORTIERE! E’ bravissimo in uscita Milinkovic-Savic a opporsi al portoghese, imbeccato da Brahim Diaz. 49? Azione tambureggiante delche si prende und’angolo. 47? Intanto viene ammonito Zaza per un brutto fallo commesso ai danni di Romagnoli. 46? Due cambio nel: fuori Ibrahimovic e Castillejo, al loro posto entrato Hauge e Calhanoglu. COMINCIA LA RIPRESA! E’ ILA DARE IL VIA AL SECONDO TEMPO. Ora vi sarà un quarto d’ora d’intervallo. 45? FINISCE IL PRIMO TEMPO:0-0. 45? Imbeccata di Ibrahimovic per, che è attivissimo in questo finale di tempo: il portoghese prova ad accelerare ma ...