LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka 65-76, Champions League basket in DIRETTA: niente da fare, per gli emiliani arriva il quinto ko in Europa (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di Champions League di basket e buona serata! Vince, dunque, il Pinar Karsiyak contro la Fortitudo Bologna nel match valido per la quinta giornata della Champions League di basket. 65-76 Canestro di Banks che chiude il match 63-78 Canestro di Yildirim a trenta secondi dalla fine 63-76 Canestro di Birsen 63-74 Due su due ai liberi per Baldasso 61-74 Due su due ai liberi per M’Baye a due minuti dalla fine 61-72 Uno su due di Totè ai liberi 60-72 Canestro di Taylor 60-70 Canestro di Totè che manca il libero addizionale 58-70 Canestro di Bitim che ferma il minibreak dei padroni di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida didie buona serata! Vince, dunque, ilKarsiyak contro lanel match valido per la quinta giornata delladi. 65-76 Canestro di Banks che chiude il match 63-78 Canestro di Yildirim a trenta secondi dalla fine 63-76 Canestro di Birsen 63-74 Due su due ai liberi per Baldasso 61-74 Due su due ai liberi per M’Baye a due minuti dalla fine 61-72 Uno su due di Totè ai liberi 60-72 Canestro di Taylor 60-70 Canestro di Totè che manca il libero addizionale 58-70 Canestro di Bitim che ferma il minibreak dei padroni di ...

