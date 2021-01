LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka 33-42, Champions League basket in DIRETTA: ospiti in vantaggio all’intervallo (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-42 Canestro di Morgan e allunga di nuovo il Pinar 33-40 Canestro di M’Baye 33-38 Tripla di Banks! 30-38 Ancora Taylor, che ora sta tenendo gli ospiti avanti di otto punti 30-36 Canestro di Fantinelli che prova a riavvicinare la Fortitudo 28-36 Canestro di Fantinelli 26-36 Canestro di Taylor e +10 per gli ospiti 26-34 Canestro di Taylor 26-32 Canestro di Totè 24-32 Uno su due ai liberi per Banks 23-32 Canestro di Erden 23-30 Tripla di Henry e +7 per gli ospiti! 23-27 Tripla di Birsen e allunga il Pinar 23-24 Canestro di Henry 23-22 Canestro di Birsen 23-20 Tripla di Totè a inizio secondo quarto! 20-20 Risponde Birsen! 20-17 Tripla di Baldasso! 17-17 Canestro di Taylor e nuovo pareggio 17-15 Canestro di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-42 Canestro di Morgan e allunga di nuovo il33-40 Canestro di M’Baye 33-38 Tripla di Banks! 30-38 Ancora Taylor, che ora sta tenendo gliavanti di otto punti 30-36 Canestro di Fantinelli che prova a riavvicinare la28-36 Canestro di Fantinelli 26-36 Canestro di Taylor e +10 per gli26-34 Canestro di Taylor 26-32 Canestro di Totè 24-32 Uno su due ai liberi per Banks 23-32 Canestro di Erden 23-30 Tripla di Henry e +7 per gli! 23-27 Tripla di Birsen e allunga il23-24 Canestro di Henry 23-22 Canestro di Birsen 23-20 Tripla di Totè a inizio secondo quarto! 20-20 Risponde Birsen! 20-17 Tripla di Baldasso! 17-17 Canestro di Taylor e nuovo pareggio 17-15 Canestro di ...

zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka 9-11 Champions League basket in DIRETTA: show di Morgan per gli ospiti Bolog… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -… - PianetaBasketIT : Fortitudo-Trieste: sfida per un posto in Coppa Italia: diretta - Eurosport_IT : Fortitudo Lavoropiù Bologna-Allianz Pall. Trieste è il big-match del 15° turno di LBA Serie A trasmesso su Eurospor… - zazoomblog : LIVE – Pinar Karsiyaka-Fortitudo Bologna 38-27 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pinar… -