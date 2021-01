LIVE Errani-Garcia Perez | Qualificazioni Australian Open in DIRETTA | l’azzurra va in cerca del turno decisivo

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Liang – Il programma odierno delleBuona mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondodelledegli2021 tra Sarae la spagnola Georgina. Ricordiamo che, in considerazione delle restrizioni sui viaggi in Australia, si sta giocando il tabellone di qualificazione femminile a Dubai, e non a Melbourne come usualmente. Nel match d’esordio la bolognese ha sconfitto la rappresentante di Taipei En-Shuo Liang in tre set, mentre è stato perentorio il successo della spagnola sulla russa Anastasia Zakharova: un doppio ...