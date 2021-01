LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: tra le moto Florimo in testa su Price (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.07 moto – Il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo, leader della graduatoria, dopo 157 km vanta 51? di margine sull’argentino Kevin Benanvides (Honda). Non è ancora passato al rilevamento l’australiano Toby Price (KTM), che dopo 121 km aveva 16? di margine sul cileno. 08.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Dakar 2021. Dopo aver affrontato due estenuanti prove ‘Marathon’, la carovana della 43^edizione di una delle corse più faticose del motorsport si appresta a vivere la seconda ed ultima prova ad ‘anello’ in calendario. Come già accaduto un quel di Wadi Ad-Dawasir, i protagonisti rimasti si preparano per un itinerario di 465 ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.07– Il cileno Jose Ignacio Cornejo, leader della graduatoria, dopo 157 km vanta 51? di margine sull’argentino Kevin Benanvides (Honda). Non è ancora passato al rilevamento l’australiano Toby(KTM), che dopo 121 km aveva 16? di margine sul cileno. 08.00 Buongiorno e benvenuti alladella nonadella. Dopo aver affrontato due estenuanti prove ‘Marathon’, la carovana della 43^edizione di una delle corse più faticose delrsport si appresta a vivere la seconda ed ultima prova ad ‘anello’ in calendario. Come già accaduto un quel di Wadi Ad-Dawasir, i protagonisti rimasti si preparano per un itinerario di 465 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca ottava tappa auto - cronaca ottava tappa moto - cronaca quad e camion ottava tappa - tutte le classifiche dopo la Stage 8 Buongiorno a tutti amici di ...

