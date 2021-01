LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Price cade e si ritira, Kevin Benavides vince la prova tra le moto. Peterhansel vola nelle auto (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11 moto – Si conclude a Neom la nona tappa della Dakar 2021 per le moto. L’argentino Kevin Benavides (Honda) firma il successo con 01? 34” sul cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda). Quest’ultimo mantiene la leadership della classifica al termine di una frazione che ha visto l’esclusione dell’australiano l’australiano Toby Price (KTM), caduto dopo 155 chilometri. 11.46 CAMION – Dopo 190 chilometri in vetta c’è il team #505 del bielorusso Airat Vishneuski (Max-Sport auto) con 21 secondi sul team #517 del cileno Ignacio Casale, quindi a 1:39 il team #501 del russo Anton Shibalov (Tatra Buggyra). Quarta posizione per il ceco Macik #504 Instaforex a 1:43, ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11– Si conclude a Neom la nonadellaper le. L’argentino(Honda) firma il successo con 01? 34” sul cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda). Quest’ultimo mantiene la leadership della classifica al termine di una frazione che ha visto l’esclusione dell’australiano l’australiano Toby(KTM), caduto dopo 155 chilometri. 11.46 CAMION – Dopo 190 chilometri in vetta c’è il team #505 del bielorusso Airat Vishneuski (Max-Sport) con 21 secondi sul team #517 del cileno Ignacio Casale, quindi a 1:39 il team #501 del russo Anton Shibalov (Tatra Buggyra). Quarta posizione per il ceco Macik #504 Instaforex a 1:43, ...

