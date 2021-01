LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Price cade e si ritira, Kevin Benavides vince la prova tra le moto. Peterhansel domina nelle auto! (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa moto LA CLASSIFICA DELLE moto 14.15 AUTO – Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW Team) ha fatto sua la nona frazione che partiva ed arrivava a Neom, dopo oltre 400 chilometri tra sabbia e terra (non dune del deserto però) con il tempo complessivo di 4:50.27. Alle sue spalle a 12 minuti esatti il suo rivale principe, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) mentre al terzo posto troviamo il sudafricano Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) a 12:19. Quarta posizione al traguardo per il padrone di casa, il saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) con un gap di 12:44, mentre è quinto il sudafricano Brian Baragwanath (Century Racing) a 13:51. In classifica generale Stephane Peterhansel guarda ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLALA CLASSIFICA DELLE14.15 AUTO – Stephane(X-Raid Mini JCW Team) ha fatto sua la nona frazione che partiva ed arrivava a Neom, dopo oltre 400 chilometri tra sabbia e terra (non dune del deserto però) con il tempo complessivo di 4:50.27. Alle sue spalle a 12 minuti esatti il suo rivale principe, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) mentre al terzo posto troviamo il sudafricano Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) a 12:19. Quarta posizione al traguardo per il padrone di casa, il saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) con un gap di 12:44, mentre è quinto il sudafricano Brian Baragwanath (Century Racing) a 13:51. In classifica generale Stephaneguarda ...

Tappa ricca di colpi di scena la numero 9 della Dakar 2021. Branch, Price e L. Benavides costretti al ritiro! Chiude con il miglior tempo di giornata Kevin Benavides, ma a Ricky Brabec e Sam Sunderlan ...

Non è ancora passato al rilevamento l’australiano Toby Price (KTM), che dopo 121 km aveva 16? di margine sul cileno. L’argentino di casa 7240 Team mantiene la leadership dopo la prova di ieri, vinta d ...

