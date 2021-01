LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Kevin Benavides vince la prova tra le moto, Peterhansel domina nelle auto, Enrico nei quad (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA tappa moto LA CLASSIFICA DELLE moto LA CRONACA DELLO STAGE auto LA CLASSIFICA GENERALE DELLE auto 14.51 CAMION – Il team #500 capitanato dal ceco Martin Macik (Big Shock Racing) si è aggiudicato la nona tappa con il tempo complessivo di 5 ore, 5 minuti e 54 secondi, con 2:27 sul team russo #509 di Airat Mardeev (Kamaz Master) quindi terza posizione per il team russo #507 di Dmitry Sotnikov (Kamaz Master) a 2:37. Quarta posizione per i cechi del team #504 di Alex Loprais (Instaforex Loprais Praga) a 3:41, quinta posizione per i russi #501 di Anton Shibalov (Kamaz Master) a 4:12, quindi sesta per i russi #500 di Andrey Karginvo (Kamaz Master) a 4:53. In classifica generale comanda il team di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLALA CLASSIFICA DELLELA CRONACA DELLO STAGELA CLASSIFICA GENERALE DELLE14.51 CAMION – Il team #500 capitanato dal ceco Martin Macik (Big Shock Racing) si è aggiudicato la nonacon il tempo complessivo di 5 ore, 5 minuti e 54 secondi, con 2:27 sul team russo #509 di Airat Mardeev (Kamaz Master) quindi terza posizione per il team russo #507 di Dmitry Sotnikov (Kamaz Master) a 2:37. Quarta posizione per i cechi del team #504 di Alex Loprais (Instaforex Loprais Praga) a 3:41, quinta posizione per i russi #501 di Anton Shibalov (Kamaz Master) a 4:12, quindi sesta per i russi #500 di Andrey Karginvo (Kamaz Master) a 4:53. In classifica generale comanda il team di ...

Tappa ricca di colpi di scena la numero 9 della Dakar 2021. Branch, Price e L. Benavides costretti al ritiro! Chiude con il miglior tempo di giornata Kevin Benavides, ma a Ricky Brabec e Sam Sunderlan ...

Non è ancora passato al rilevamento l’australiano Toby Price (KTM), che dopo 121 km aveva 16? di margine sul cileno. L’argentino di casa 7240 Team mantiene la leadership dopo la prova di ieri, vinta d ...

