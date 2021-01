LIVE Calciomercato | DIRETTA 12 gennaio | Roma-Mkhitaryan | un altro anno assieme Milik | si profila il Marsiglia

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 FIORENTINA – Sembrava oggi il giorno decisivo per l’arrivo di Andrea Conti dal Milan. Nelle scorse ore era in programma un summit con l’agente del calciatore, ma è stato rinviato ai prossimi giorni, secondo Tuttomercatoweb che riprende la notizia da FirenzeViola.it 15.40 INTER – Il Manchester United avrebbe cercato unaffare con i neroazzurri per rimpinguare le casse societarie. Per.com i Red Devils si sarebbero rivolti all’Inter offrendo loro Jesse Lingard, alla stregua di quanto visto nell’ultimocon Romelu Lukaku, Ashley Young e Alexis Sanchez. La squadra di Conte ha però risposto picche. 15.35– Tutto fatto per il rinnovo di Henrik. Secondo i colleghi di Sky Sport, i ...