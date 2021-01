L'Italia è al primo posto in Europa nella campagna di vaccinazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "Dopo quasi un anno di buio cominciamo finalmente a intravedere un po' di luce in fondo al tunnel. L'arrivo del vaccino di Moderna dopo quello di Pfizer è un'altra bella notizia che ci consente di proseguire la campagna di vaccinazione, per la quale l'Italia è al primo posto in Europa". Lo sottolinea il commissario straordinario Domenico Arcuri, nel giorno dell'arrivo delle prime dosi del vaccino Moderna in Italia. "Ci auguriamo tutti - aggiunge - che entro la fine di gennaio l'Ema autorizzi anche il vaccino di AstraZeneca, ma la strada per arrivare all'immunita' di gregge e' ancora lunga e impone a tutti di non abbassare la guardia sulle misure di contenimento del virus". Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "Dopo quasi un anno di buio cominciamo finalmente a intravedere un po' di luce in fondo al tunnel. L'arrivo del vaccino di Moderna dopo quello di Pfizer è un'altra bella notizia che ci consente di proseguire ladi, per la quale l'in". Lo sottolinea il commissario straordinario Domenico Arcuri, nel giorno dell'arrivo delle prime dosi del vaccino Moderna in. "Ci auguriamo tutti - aggiunge - che entro la fine di gennaio l'Ema autorizzi anche il vaccino di AstraZeneca, ma la strada per arrivare all'immunita' di gregge e' ancora lunga e impone a tutti di non abbassare la guardia sulle misure di contenimento del virus".

