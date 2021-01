L’Isola dei Famosi: famoso gieffino verso il cast (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe esserci anche Ascanio Pacelli, noto ai più per aver partecipato nel 2004 alla quarta edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso (edizione vinta da Serena Garitta) dove ha trovato l’amore con Katia Pedrotti. Ascanio e Katia, infatti, sono la dimostrazione che ci si può innamorare anche nella casa del Grande Fratello dato che dal 2004 i due sono inseparabili. Nel corso di questi 17 anni si sono sposati ed hanno avuto due figli: Tancredi (nato nel 2013) e Matilda (nata nel 2007). Opinionista Rai e imprenditore di successo, Ascanio Pacelli potrebbe tornare in tv in un ruolo da protagonista grazie alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che in passato ha già ospitato con successo numerosi ex gieffini, da Raffaella Fico a Guendalina ... Leggi su biccy (Di martedì 12 gennaio 2021) Neldella prossima edizione dedeidovrebbe esserci anche Ascanio Pacelli, noto ai più per aver partecipato nel 2004 alla quarta edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso (edizione vinta da Serena Garitta) dove ha trovato l’amore con Katia Pedrotti. Ascanio e Katia, infatti, sono la dimostrazione che ci si può innamorare anche nella casa del Grande Fratello dato che dal 2004 i due sono inseparabili. Nel corso di questi 17 anni si sono sposati ed hanno avuto due figli: Tancredi (nato nel 2013) e Matilda (nata nel 2007). Opinionista Rai e imprenditore di successo, Ascanio Pacelli potrebbe tornare in tv in un ruolo da protagonista grazie alla prossima edizione dedei, che in passato ha già ospitato con successo numerosi ex gieffini, da Raffaella Fico a Guendalina ...

