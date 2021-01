Linguine al nero di seppia, primo dal profumo del mare (Di martedì 12 gennaio 2021) Le pasta al nero di seppia, è un primo piatto dal profumo di mare e dal gusto intenso. Il colore dato dall'inchiostro delle seppioline regala al piatto un grande impatto cromatico, per una cena fra amici o come protagonista di un divertente menu dai colori forti.Ingredienti per 4 persone:350 g di pasta tipo Linguine,500 g di seppioline fresche,10 cl di vino bianco secco,1 spicchio di aglio,1 rametto di timo,4 cucchiai di olio d'oliva,30 g di burro,sale,pepe nero.PreparazionePulite accuratamente le seppioline, eliminatene l'osso e recuperate la vescichetta con il nero badando a non romperla.Lavate le seppioline e tagliate a listelli quelle più grandi.I ciuffi e quelle molto piccole si possono lasciare interi.In una padella versate l'olio, unite il burro ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 gennaio 2021) Le pasta aldi, è unpiatto daldie dal gusto intenso. Il colore dato dall'inchiostro delle seppioline regala al piatto un grande impatto cromatico, per una cena fra amici o come protagonista di un divertente menu dai colori forti.Ingredienti per 4 persone:350 g di pasta tipo,500 g di seppioline fresche,10 cl di vino bianco secco,1 spicchio di aglio,1 rametto di timo,4 cucchiai di olio d'oliva,30 g di burro,sale,pepe.PreparazionePulite accuratamente le seppioline, eliminatene l'osso e recuperate la vescichetta con ilbadando a non romperla.Lavate le seppioline e tagliate a listelli quelle più grandi.I ciuffi e quelle molto piccole si possono lasciare interi.In una padella versate l'olio, unite il burro ...

