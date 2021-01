L' imprenditore green che ha autorizzato con l' orto biologico dietro l' officina

Leggi su agi

(Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - La sede principale della sua ditta ha il tetto con il fotovoltaico e l'sociale. Le sue linee di lavoro sono eco-sostenibili. I suoi clienti soddisfatti, anche perché prima di sostituire pezzi, ripara, “per non generare una produzione di rifiuti di difficile smaltimento inutile”. Salvio Bruognolo, 47 anni, sposato e padre di due gemelle di 11 alle quali vuole lasciare “questo unico pianeta che abbiamo nelle migliori condizioni possibili”, il suo obiettivo lo aveva chiaro fin da bambino. Figlio d'arte, non voleva che l'azienda di famiglia, già diversa dalle altre, fosse come le altre. “Le officine meccaniche e le carrozzerie hanno una pessima fama, quella di essere sporche e di inquinare – spiega all'AGI – e questo per colpa di tanti che non fanno le cose per bene. Io ero convinto che anche noi potessimo essere ...