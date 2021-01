L'impeachment per Trump che senso ha adesso? (Di martedì 12 gennaio 2021) A meno di 10 giorni dalla scadenza naturale del suo mandato, il presidente Donald Trump corre il rischio di una seconda procedura di impeachment per rimuoverlo dall'incarico. Lunedì 11 gennaio i Democratici hanno formalmente presentato alla Camera la mozione che propone di mettere sotto accusa il presidente per «incitamento all’insurrezione», attribuendogli con ciò un ruolo di istigazione dell'assalto al Congresso della scorsa settimana. La mozione è stata per ora soltanto avanzata e deve essere sottoposta al voto della Camera. Dal momento che il Partito democratico ha qui una salda maggioranza non avrebbe problemi ad approvarla, come era già accaduto nell'autunno del 2019. Nel febbraio successivo poi il Senato aveva votato contro l'incriminazione e assolto Trump per le due accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso formulate ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) A meno di 10 giorni dalla scadenza naturale del suo mandato, il presidente Donaldcorre il rischio di una seconda procedura diper rimuoverlo dall'incarico. Lunedì 11 gennaio i Democratici hanno formalmente presentato alla Camera la mozione che propone di mettere sotto accusa il presidente per «incitamento all’insurrezione», attribuendogli con ciò un ruolo di istigazione dell'assalto al Congresso della scorsa settimana. La mozione è stata per ora soltanto avanzata e deve essere sottoposta al voto della Camera. Dal momento che il Partito democratico ha qui una salda maggioranza non avrebbe problemi ad approvarla, come era già accaduto nell'autunno del 2019. Nel febbraio successivo poi il Senato aveva votato contro l'incriminazione e assoltoper le due accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso formulate ...

