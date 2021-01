Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg: "ho avuto paura di morire per il Covid" (Di martedì 12 gennaio 2021) Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg ha raccontato di avere temuto di morire a causa del Covid e che, nelle giornate trascorse in terapia intensiva, ha rischiato la depressione. Lillo Petrolo, ripercorrendo il periodo trascorso in terapia intensiva a causa del Covid , ha raccontato di avere temuto di morire e di avere rischiato la depressione. Anche per questo ha invitato tutti a vaccinarsi perché "questo virus fa male". Lillo ha voluto condividere la sua storia nel corso della trasmissione Italia Sì su Rai Uno. Pasquale Petrolo, in arte Lillo, è risultato positivo lo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)del duoha raccontato di avere temuto dia causa dele che, nelle giornate trascorse in terapia intensiva, ha rischiato la depressione., ripercorrendo il periodo trascorso in terapia intensiva a causa del, ha raccontato di avere temuto die di avere rischiato la depressione. Anche per questo ha invitato tutti a vaccinarsi perché "questo virus fa male".ha voluto condividere la sua storia nel corso della trasmissione Italia Sì su Rai Uno. Pasquale, in arte, è risultato positivo lo ...

