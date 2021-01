Liguria, Toti: “Renzi decida se darsi da fare o staccare la spina” (Di martedì 12 gennaio 2021) GENOVA – “Temo che i parlamentari di Cambiamo non possano dare una mano a questo governo. In queste condizioni, con questa maggioranza, anche un eventuale Conte ter rimpastato non sarebbe un governo che potrebbe rappresentarci. Questa maggioranza non è la nostra tazza di tè”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a ‘Un giorno da pecora’, su Radio 1 Rai.“L’unico caso in cui senatori e deputati di Cambiamo potrebbero dare una mano- precisa il governatore- sarebbe un nuovo governo che accogliesse molte delle istanze che il centrodestra ha messo sul tavolo, che avesse una compagine di governo e una maggioranza assolutamente diverse dalle attuali. Un governo di salute pubblica, di unità nazionale, di crisi, del presidente”. Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) GENOVA – “Temo che i parlamentari di Cambiamo non possano dare una mano a questo governo. In queste condizioni, con questa maggioranza, anche un eventuale Conte ter rimpastato non sarebbe un governo che potrebbe rappresentarci. Questa maggioranza non è la nostra tazza di tè”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a ‘Un giorno da pecora’, su Radio 1 Rai.“L’unico caso in cui senatori e deputati di Cambiamo potrebbero dare una mano- precisa il governatore- sarebbe un nuovo governo che accogliesse molte delle istanze che il centrodestra ha messo sul tavolo, che avesse una compagine di governo e una maggioranza assolutamente diverse dalle attuali. Un governo di salute pubblica, di unità nazionale, di crisi, del presidente”.

Agenzia_Dire : Il governatore della @RegLiguria @GiovanniToti si esprime sulla crisi politica: 'È evidente che tutte le anime di q… - BabboleoNews : Tensioni in #consiglioregionale per l'assenza del presidente della Liguria #Toti. Le opposizioni all'attacco.… - cdsnews : #politica #liguria #laspezia - Toti non c'è, la opposizioni protestano - EnricaMaina : Toti - Aggiornamenti dalla Regione Liguria (06.01.21) - Rivierapress24 : Consiglio Regionale in Liguria, Cinque Stelle: “Toti, assessore alla sanità anche oggi assente. Basta prendere in g… -