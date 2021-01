LG Rollable presentato al CES sarà disponibile nel corso dell’anno

GamingToday4 : Guarda il video di LG Rollable presentato al CES 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Rollable presentato

Con la comparsa di uno spezzone video di LG Rollable si torna a parlare di smartphone pieghevoli, anzi, in questo caso, rotolabili. Non è la prima volta che LG fa da pioniere in termini di design e so ...TCL presenta al CES lo schermo arrotolabile da 17 pollici: al momento è solo un'idea, ma arriverà sul mercato.