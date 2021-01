L’Ema valuta la sicurezza del vaccino Oxford Astrazeneca (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – “L’Ema è pronta a valutare la sicurezza e l’efficacia del vaccino Oxford AstraZeneca che ha presentato il dossier all’Agenzia europea del farmaco”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Il vaccino Oxford AstraZeneca, l’unico sviluppato interamente in Europa, è stato già approvato nei giorni scorsi nel Regno Unito. Dopo l’approvazione da parte dell’Ema e la formale autorizzazione della Commissione europea, il vaccino Oxford AstraZeneca potrà essere comprato da tutti i Paesi membri ell’Ue come il vaccino Pfizer BionTech e Moderna. Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – “L’Ema è pronta a valutare la sicurezza e l’efficacia del vaccino Oxford AstraZeneca che ha presentato il dossier all’Agenzia europea del farmaco”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Il vaccino Oxford AstraZeneca, l’unico sviluppato interamente in Europa, è stato già approvato nei giorni scorsi nel Regno Unito. Dopo l’approvazione da parte dell’Ema e la formale autorizzazione della Commissione europea, il vaccino Oxford AstraZeneca potrà essere comprato da tutti i Paesi membri ell’Ue come il vaccino Pfizer BionTech e Moderna.

infoitsalute : L’Ema per ora non valuta l’autorizzazione all'utilizzo del vaccino AstraZeneca - InvestingItalia : L’Ema per ora non valuta l’autorizzazione all'utilizzo del vaccino AstraZeneca - - raffcolo : @impardus @GuidoCrosetto Tra l’altro Pomezia non l’ha sviluppato ma ne ha prodotto una certa quantità, così come gl… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema valuta Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera