Lega Pro | oggi si voterà il nuovo presidente

In mattinata a Roma, laPro sarà chiamata a scegliere il suo. Quello uscente Francesco Ghirelli è sfidato da Andrea Borghini. Il voto sarà effettuato da 58 club di Serie C, ad esclusione della Juventus U23 che già vota con la prima squadra per laSerie A, e il Trapani, vista la situazione di fallimento del club. Sarà anche la giornata della scelta del vice. Sono tre in questa sezione i candidati: Luigi Ludovici e Marcel Vulpis in quota Ghirelli e Paolo Francia in quota Borghini.