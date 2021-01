Lega Pro, Ghirelli: “Priorità apprendistato e controlli di legalità” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Se si vuole riformare il calcio, l’apprendistato è un passaggio chiave per cambiare la cultura del sistema rispetto alla complementarietà inscindibile tra attività sportiva e formazione scolastica”. Così dichiara Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro, nell’audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera sul decreto legislativo di riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo. Per Lega Pro l’accesso all’apprendistato è una battaglia storica. “Il calcio di territorio ha una responsabilità sociale e culturale, non basta formare gli atleti sul campo, dobbiamo dotarli di strumenti di conoscenza con i quali crescere e costruire una valida alternativa soprattutto quando la carriera calcistica volge al termine, per questo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) “Se si vuole riformare il calcio, l’è un passaggio chiave per cambiare la cultura del sistema rispetto alla complementarietà inscindibile tra attività sportiva e formazione scolastica”. Così dichiara Francesco, presidente diPro, nell’audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera sul decreto legislativo di riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo. PerPro l’accesso all’è una battaglia storica. “Il calcio di territorio ha una responsabilità sociale e culturale, non basta formare gli atleti sul campo, dobbiamo dotarli di strumenti di conoscenza con i quali crescere e costruire una valida alternativa soprattutto quando la carriera calcistica volge al termine, per questo ...

SkySport : Lega Pro, Francesco Ghirelli rieletto presidente: è il suo secondo mandato - SkySport : ULTIM'ORA LEGA PRO Francesco Ghirelli rieletto presidente 49 voti a favore, 4 schede bianche, 1 astenuto #SkySport… - borghi_claudio : @nientediniente1 Eh come no... nel momento decisivo Trump ha proprio fatto un tweet pro Lega e sovranismo... Ah no,… - aurorapropatria : Aurora Pro Patria 1919 comunica che la Presidentessa Patrizia Testa è stato eletta come nuova Consigliera della… - CorriereCitta : Ghirelli rieletto presidente Lega Pro “Sostenibilità e riforma tornei” -