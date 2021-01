Lega Pro | Ghirelli confermato alla presidenza | I risultati delle elezioni

borghi_claudio : @nientediniente1 Eh come no... nel momento decisivo Trump ha proprio fatto un tweet pro Lega e sovranismo... Ah no,… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Vulpis.e Ludovici saranno i vicepresidenti della Lega Pro - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli rieletto presidente - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli rieletto presidente - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli rieletto presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Francesco Ghirelli è stato rieletto presidente della Lega Pro per il secondo mandato. Il numero uno uscente, nominato per la prima volta il 6 novembre 2018 succedendo ...TERAMO – Come da previsioni, Francesco Ghirelli è stato rieletto presidente di Lega Pro per il suo secondo mandato. L’assemblea elettiva della terza serie ha incoronato il numero uno uscente con ben 4 ...