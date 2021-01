Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Empoli

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia, in campoedalle ore 17.45 al Maradona.Gattuso schiera nuovamente Rrahmani al centro della difesa, il kosovaro cercherà il riscatto dopo il traumatico esordio di domenica alla Dacia Arena contro l'Udinese, in avanti spazio dal 1? per Llorente.Dionisi si affida a Matos e Olivieri in attacco per fare male al. Ecco lescelte:(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne, Llorente. All. Gattuso.(4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic; Ricci, Damiani, Hass; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi.