Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

(Di martedì 12 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia, in campoalle ore 15.00 al Franchi. Turnover per entrambi i tecnici ma nemmeno troppo, queste lescelte di Prandelli e Conte:(3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Borja Valero, Amrabat, Barreca; Callejon, Castrovilli; Vlahovic. All. Prandelli.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte. Foto: Instagram personale Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.