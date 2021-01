Le Streghe: il film fantasy arriva in Dvd (Di martedì 12 gennaio 2021) Da domani 13 Gennaio 2021 sbarca su Dvd e Blu-Ray il film Le Streghe, tratto dal libro di Roald Dahl. Si tratta di un film fantasy diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump, Ritorno al futuro). In Blu-Ray ci saranno diversi contenuti speciali tra cui le scene eliminate e diverse featurette. Qual è il cast del film? Il film, presentato in anteprima alla 18 edizione di Alice nella Città, è interpretato dalle attrici premi Oscar Anne Hathaway (Les Misérables, Il Diavolo veste Prada, Ocean’s 8) e Octavia Spencer (The Help, La forma dell’acqua-The Shape of Water), dal candidato all’Oscar Stanley Tucci (Hunger Games, Amabili resti), con Kristin Chenoweth (le serie TV Glee e BoJack Horseman) e il pluripremiato comico leggendario Chris Rock. Fa parte del cast anche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) Da domani 13 Gennaio 2021 sbarca su Dvd e Blu-Ray ilLe, tratto dal libro di Roald Dahl. Si tratta di undiretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump, Ritorno al futuro). In Blu-Ray ci saranno diversi contenuti speciali tra cui le scene eliminate e diverse featurette. Qual è il cast del? Il, presentato in anteprima alla 18 edizione di Alice nella Città, è interpretato dalle attrici premi Oscar Anne Hathaway (Les Misérables, Il Diavolo veste Prada, Ocean’s 8) e Octavia Spencer (The Help, La forma dell’acqua-The Shape of Water), dal candidato all’Oscar Stanley Tucci (Hunger Games, Amabili resti), con Kristin Chenoweth (le serie TV Glee e BoJack Horseman) e il pluripremiato comico leggendario Chris Rock. Fa parte del cast anche ...

