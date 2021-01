Le popstar britanniche contro la Brexit | a rischio tour e concerti

(Di martedì 12 gennaio 2021) Alcune fra lepiù famose nel mondo come Thom Yorke dei Radiohead o Dua Lipa sono insorteil governo conservatore di Boris Johnson. Sostanzialmente la questione che assilla il mondo ...

Anche gli artisti dovranno rispettare le nuove regole del Regno Unito per tour, concerti e promozioni munendosi del permesso di lavoro. Ora insorgono contro il governo di Boris Johnson per non aver ra ...Alcune fra le popstar internazionali più famose, da Thom Yorke dei Radiohead alla cantante Dua Lipa, sono insorte contro il governo conservatore di Boris Johnson. (ANSA) ...