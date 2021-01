Le opposizioni: 'Governo di centrodestra o elezioni' (Di martedì 12 gennaio 2021) Il leader della lega Salvini sarebbe disposto anche a sostenere una Governo di unità nazionale per pochi mesi e a primavera il voto. Ipotesi che non trova la sponda della Meloni che ribadisce l'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il leader della lega Salvini sarebbe disposto anche a sostenere unadi unità nazionale per pochi mesi e a primavera il voto. Ipotesi che non trova la sponda della Meloni che ribadisce l'...

Antonio_Tajani : #HongKong 53 attivisti democratici arrestati. L'accusa è di aver organizzato delle consultazioni in vista delle ele… - NazionalistiP : @pdnetwork La prima cosa in assoluto da fare è mettere al primo posto le esigenze del paese e dei cittadini, la dom… - AmilleLuci : Ma quando Renzi diceva che tutti noi abbiamo il preciso dovere di aiutare il governo in uno stato di emergenza, qu… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Renzi con il PD è stato bocciato sonoramente dagli Elettori Solo il 18% alle elezioni nazionali del 2018 Oggi stiamo p… - laperlaneranera : Renzi con il PD è stato bocciato sonoramente dagli Elettori Solo il 18% alle elezioni nazionali del 2018 Oggi stiam… -