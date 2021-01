Le incredibili foto della “reggia” di Francesco Facchinetti. Due piscine, sala giochi e un giardino da sogno. Le Foto (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco Andrea Facchinetti, figlio del grande Roby Facchinetti, ha esordito nel mondo della musica con il nome DJ Francesco, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi ha fatto strada sia nel campo professionale, diventando un apprezzato conduttore oltre che cantante, sia in quello affettivo. Dopo diverse storie, tra cui ricordiamo la più famosa con la bella Alessia Marcuzzi dalla quale è nata una splendida bambina, oggi Francesco è sposato con la modella brasiliana Wilma Helena Faissol,dalla quale ha avuto Leone e Lavinia Angelica Catherine. La villa Assieme a loro e alla figlia che la moglie ha avuto precedentemente, Charlotte, vivono in una splendida villa in Brianza a Mariano Comense, costruita su un terreno di famiglia. Quando ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 12 gennaio 2021)Andrea, figlio del grande Roby, ha esordito nel mondomusica con il nome DJ, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi ha fatto strada sia nel campo professionale, diventando un apprezzato conduttore oltre che cantante, sia in quello affettivo. Dopo diverse storie, tra cui ricordiamo la più famosa con la bella Alessia Marcuzzi dalla quale è nata una splendida bambina, oggiè sposato con la mobrasiliana Wilma Helena Faissol,dalla quale ha avuto Leone e Lavinia Angelica Catherine. La villa Assieme a loro e alla figlia che la moglie ha avuto precedentemente, Charlotte, vivono in una splendida villa in Brianza a Mariano Comense, costruita su un terreno di famiglia. Quando ...

giocarmon : °*° 160 storie di animali che vivono in città a contatto con l'uomo raccontate con incredibili foto a colori. Un… - camfedera : RT @Link4Universe: L'Islanda (la foto a sinistra è a Hofn), come tante altre isole molto ricche di vulcani, come il Giappone, ha anche spia… - _vanishingrace : RT @Link4Universe: L'Islanda (la foto a sinistra è a Hofn), come tante altre isole molto ricche di vulcani, come il Giappone, ha anche spia… - curraheave : RT @Link4Universe: L'Islanda (la foto a sinistra è a Hofn), come tante altre isole molto ricche di vulcani, come il Giappone, ha anche spia… - JustShamandalie : RT @Link4Universe: L'Islanda (la foto a sinistra è a Hofn), come tante altre isole molto ricche di vulcani, come il Giappone, ha anche spia… -

Ultime Notizie dalla rete : incredibili foto Le immagini più incredibili della storica nevicata che ha imbiancato Madrid idealista.it/news Un clone da miliardi di pixel: gli incredibili dettagli dello "Sposalizio" di Raffaello grazie a un'azienda di Novara

Lo "Sposalizio della Vergine", forse l'opera più popolare tra quelle del giovane Raffaello Sanzio, fu dipinta nel 1504, quando l'artista aveva solo ventun anni: una pala d'altare, realizzata per la ch ...

Riconoscete la bambina in foto? Oggi è una famosissima conduttrice

In pochi sono riusciti a scoprire l'identità di questa ragazzina, ritratta in una foto che circola da giorni sul web. Ecco chi è.

Lo "Sposalizio della Vergine", forse l'opera più popolare tra quelle del giovane Raffaello Sanzio, fu dipinta nel 1504, quando l'artista aveva solo ventun anni: una pala d'altare, realizzata per la ch ...In pochi sono riusciti a scoprire l'identità di questa ragazzina, ritratta in una foto che circola da giorni sul web. Ecco chi è.