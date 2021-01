Le foto che hanno segnato un’epoca: cosa c’è dietro, le cose che non sappiamo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Le foto che hanno segnato un’epoca sono state viste milioni di volte, ma non sempre sappiamo cosa c’è dietro. Scopriamolo ora. Dalla sua nascita, la fotografia ha permesso di congelare un particolare momento nella storia e di mostrarlo nella sua forma più autentica nel corso degli anni. Tutti noi abbiamo grande familiarità con le fotografie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lechesono state viste milioni di volte, ma non semprec’è. Scopriamolo ora. Dalla sua nascita, lagrafia ha permesso di congelare un particolare momento nella storia e di mostrarlo nella sua forma più autentica nel corso degli anni. Tutti noi abbiamo grande familiarità con legrafie L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LucaBizzarri : L’uomo più potente del mondo, che può convocare una conferenza stampa al minuto, che influenza network televisivi e… - DantiNicola : .@matteorenzi in un'intervista al @faznet dice coerentemente le stesse cose che ripete ogni giorno ovunque. Subito… - Agenzia_Ansa : Dopo 8 anni ritrova il suo #gatto che si era perduto. Da una foto dell'#Enpa su #Facebook riconosce il suo animale… - xdjmalikdjmalik : @santxbrit giuro che lo farò un giorno, perché ora non ho sbatti per le foto HAHAH - steveG870 : @MariLunaMarea Il fatto è che l’estate mica mi mancava prima di questa foto .. ora vorrei fosse luglio ?? -