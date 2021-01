Lazio, mistero Muriqi e il futuro di Caicedo: la nuova strategia di Tare (Di martedì 12 gennaio 2021) Punto interrogativo sul calciomercato della Lazio in vista dell’attuale sessione di gennaio. Caicedo resterà a Roma, mentre continuano le perplessità su Muriqi. Il calciomercato della Lazio partirà dalla conferma di Caicedo in maglia biancoceleste. L’attaccante resterà a Roma almeno fino al termine della stagione. Esclusa la sua cessione imminente, soprattutto dopo i continui ko di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 gennaio 2021) Punto interrogativo sul calciomercato dellain vista dell’attuale sessione di gennaio.resterà a Roma, mentre continuano le perplessità su. Il calciomercato dellapartirà dalla conferma diin maglia biancoceleste. L’attaccante resterà a Roma almeno fino al termine della stagione. Esclusa la sua cessione imminente, soprattutto dopo i continui ko di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

"Una proposta di legge per valorizzare gli ospedali montani come quello di Acquapendente". Roma - A presentarla Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla regione Lazio e Loreto Marcelli, vicepresidente de ...

